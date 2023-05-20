ВСУ отправили к Кобзону еще около 700 оккупантов: свежие потери врага

Россияне продолжают нести потери на поле боя. Вооруженные силы Украины успешно уничтожают пришедших на нашу землю оккупантов, их склады и технику.

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 670 оккупантов. Однако отметим, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий. То есть количество убитых российских военных может быть еще выше.

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Потери российской армии в полномасштабной войне

С начала полномасштабного вторжения на утро 20 мая ВСУ ликвидировали 202 430 российских захватчиков.

Также враг потерял десятки тысяч единиц важной техники.

Потери врага в технике:

танков – 4 единицы,

боевых бронированных машин – 7 382 единицы,

артиллерийских систем – 3 229 единиц,

РСЗО – 564 единицы,

средства ПВО – 325 единиц,

самолетов – 308 единиц,

вертолетов – 294 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 801 единица,

крылатые ракеты – 1 011,

корабли и катера – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 103 единицы,

специальная техника – 423 единицы.

Потери оккупантов за сутки

За минувшие сутки, 19 мая, ВСУ превратили в металлолом еще 4 российских танка, 5 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и 6 средств ПВО. Также наши защитники сбили 32 российских беспилотника и уничтожили 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а еще 4 единицы специальной техники.



Потери России в войне по состоянию на утро 20 мая / Генштаб ВСУ