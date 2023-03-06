Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области: потери России на Юге

6 марта 2023, 17:05
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SPRAVDI

Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области. На концерт к Кобзону попали 18 оккупантов.

Об этом рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга – сложная, но контролируемая.

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Украинские бойцы ликвидировали вражескую ДРГ

В районе Большого Потемкинского острова ВСУ уничтожили 3 гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Защитники ликвидировали 18 российских военных.

Враг коварно обстреливает гражданское население на деоккупированном правобережье и в зоне оккупации на левом берегу. Так, оккупанты пытаются запугать местных, одновременно прячась за ними, как за живым щитом,
– отметил Назаров.

За минувшие сутки захватчики совершили около 80 обстрелов. В результате вражеских атак в собственном дворе в одном из деоккупированных сел правобережья погибли мать и ее 2 детей.

"По-прежнему обстрелы направлены по жилым кварталам и дворам мирных жителей, повреждены десятки домов, хозяйственных построек, коммуникаций", – добавил спикер ОК "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, сократили вражеские мощности на:

  • 3 зенитно-ракетных комплекса,
  • 2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье,
  • 2 наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

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Общие потери врага

Российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны несет катастрофические потери. По состоянию на утро 6 марта украинские защитники ликвидировали почти 154 тысячи захватчиков.

Кроме этого, россияне стремительно теряют свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, бойцы Сил обороны Украины уже сожгли:

  • танков – 3 423;
  • боевых бронированных машин – 6 703;
  • артиллерийских систем – 2 433;
  • РСЗО – 488;
  • средств ПВО – 250;
  • самолетов – 302;
  • вертолетов – 289;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 086;
  • крылатых ракет – 873;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 307;
  • специальной техники – 234.

Автор: Ольга Котів