Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области: потери России на Юге

Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области. На концерт к Кобзону попали 18 оккупантов.

Об этом рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга – сложная, но контролируемая.

К теме Россияне боятся использовать технику, потому что она горит, – боец ВСУ о боях возле Кременной

Украинские бойцы ликвидировали вражескую ДРГ

В районе Большого Потемкинского острова ВСУ уничтожили 3 гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Защитники ликвидировали 18 российских военных.

Враг коварно обстреливает гражданское население на деоккупированном правобережье и в зоне оккупации на левом берегу. Так, оккупанты пытаются запугать местных, одновременно прячась за ними, как за живым щитом,

– отметил Назаров.

За минувшие сутки захватчики совершили около 80 обстрелов. В результате вражеских атак в собственном дворе в одном из деоккупированных сел правобережья погибли мать и ее 2 детей.

"По-прежнему обстрелы направлены по жилым кварталам и дворам мирных жителей, повреждены десятки домов, хозяйственных построек, коммуникаций", – добавил спикер ОК "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, сократили вражеские мощности на:

3 зенитно-ракетных комплекса,

2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье,

2 наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

Стоит прочесть В Волноваху пришел "хлопок": прилетело в бар "Андрей" – любимое место оккупантов

Общие потери врага

Российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны несет катастрофические потери. По состоянию на утро 6 марта украинские защитники ликвидировали почти 154 тысячи захватчиков.

Кроме этого, россияне стремительно теряют свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, бойцы Сил обороны Украины уже сожгли: