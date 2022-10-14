Украинский зенитчик сбил 4 крылатых ракеты из ПЗРК "Игла": история героя

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали 64 300 захватчиков. Наши воины уничтожили много техники российской армии. Также сбили 316 крылатых ракет. Кстати, их приземляют не только с помощью ПВО.

Так, боец зенитной бригады гетмана Филиппа Орлика сбил четыре крылатых ракеты оккупантов из "Иглы". Интересно, что этот переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для уничтожения вертолетов и самолетов.

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"Во время пуска всегда есть волнение, но главное – результат"

Четыре вражеских ракеты Ярослав сбил во время массированной атаки России 10 и 11 октября. Военный рассказал, что уничтожил снаряды выстрелами из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Зенитчик отметил, что во время пуска волнуется, впрочем, главное – это результат, ведь не сбитая ракета может наделать беды. Поэтому чувство ответственности помогает справиться с тревогой и выполнить свою работу на отлично.

Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям,

– восторженно рассказывает украинский защитник.

В Воздушном командовании "Юг" отметили, что за такую меткость и профессионализм воин будет достойно поощрен военным руководством. И добавили: "Будь, как Ярослав".

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Украинские военные сбивают российские ракеты по ПЗРК: что известно

Сбивать вражеские ракеты из Иглы для наших защитников уже стало традицией. Военные доказали всем, что готовы уничтожать технику врага любым способом.

К примеру, 10 октября Стратком ВСУ показал видео, как еще один воин уничтожил из ПЗРК ракету противника. Детальнее смотрите в материале 24 канала.

Еще один украинский воин сбил два "Калибра" на Киевщине и возле Днепра. Свой первый снаряд воин приземлил на подлете всего в ста метрах от российской цели – военных складов. Вспоминает, все было так быстро, что даже никто испугаться не успел.

Евгений во второй раз прервал вражеский полет уже вблизи Днепра. После пересменки часть воинов собирались отдыхать. Как вдруг обнаружили в небе реактивный след. Поэтому Евгений даже передать ПЗРК собрату не успел: снова прицелился и выстрелил.

Стоит увидеть – Как украинский защитник сбил ракету из ПЗРК: смотрите видео

ПЗРК "Игла" не предназначена для закрытия неба от вражеских ракет. Впрочем, это не останавливает ловких украинских военных отбивать атаки оккупантов.