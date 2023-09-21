Россия несет в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем Украина в наступлении

В ВСУ соотнесли потери оккупантов и украинских воинов. У россиян они оказались намного выше, чем у наших защитников.

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что наши защитники продолжают наносить россиянам огневые поражения там, где они того меньше всего ожидают. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также оккупанты не вернутся с войны домой: у них есть только один шанс выжить

Что известно о соотношении сил и потерь

Евлаш отметил, что ВСУ двигаются вперед гораздо меньшими силами. По его словам, продвижение наших воинов происходит, несмотря на доминирование россиян в воздухе.

И при этом всем противник несет в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем мы в наступлении,

– заметил спикер.

Он подчеркнул, что эта ситуация противоречит законам военной логики и военного искусства.

Другие новости о потерях противника