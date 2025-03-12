Сырский назвал потери россиян за время Курской операции ВСУ

Вечером 12 марта главнокомандующий ВСУ прокомментировал ситуацию в Курской области. В частности, он назвал потери россиян за время украинской операции на территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского. Пытаясь любой ценой достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери.

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Какие потери россиян в Курской области

С начала Курской операции, 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тысячи человек. Из них безвозвратные – более 22,2 тысячи, санитарные – 31,8 тысячи и пленные – 942 человека.

Кроме того, защитники поразили или уничтожили около 2,1 тысячи единиц военной техники и вооружений врага. В частности, 90 танков, 654 боевых бронемашин, 5 реактивных систем залпового огня, 2 средства противовоздушной обороны, 1 самолет, 2 вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти 1,5 тысячи дронов.

Российская авиация осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью разрушен,

– написал Сырский.

Напомним, пропагандистские СМИ сообщают, что Владимир Путин якобы посетил Курскую область. Диктатор появился в военной форме в так называемом пункте управления группировкой войск.