1110 оккупантов, 10 российских танков и 54 артсистем: потери врага на 5 июля

5 июля 2024, 07:28
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают наносить существенные потери врагу в человеческом ресурсе. Только за последние сутки наши военные уничтожили еще 1 110 единиц личного состава армии оккупанта.

Кроме того, враг также имеет значительные потери и в технике. В частности, в танках, боевых машинах, артсистемах и тому подобное.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 548 580 (+1 110) человек,
  • танков – 8 142 (+10),
  • боевых бронированных машин – 15 611 (+11),
  • артиллерийских систем – 14 831 (+54),
  • РСЗО – 1 115 (+0),
  • средств ПВО – 878 (+0),
  • самолетов – 360 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 751 (+57),
  • крылатых ракет – 2 342 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 977 (+54),
  • специальной техники – 2 473 (+5).


Потери врага по состоянию на 5 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Владислав Кравцов