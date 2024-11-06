Более 1200 оккупантов, 20 артсистем и 6 танков: потери врага 6 ноября

Российская армия продолжает нести огромные потери в результате полномасштабной войны против Украины. За минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать еще 1 250 вражеских солдат.

Таким образом общее количество безвозвратных потерь в личном составе в армии страны-агрессора составляет 702 900 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от Генштаба ВСУ.

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Какие потери у России 6 ноября

С 24 февраля 2024 года Россия потеряла:

танков – 9 214 (+6),

боевых бронированных машин – 18 592 (+11),

артиллерийских систем – 20 170 (+20),

РСЗО – 1 245 (+0),

средств ПВО – 996 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57),

крылатых ракет – 2 631 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28 333 (+55),

специальной техники – 3 588 (+1).



Потери врага по состоянию на 6 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ