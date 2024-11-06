Более 1200 оккупантов, 20 артсистем и 6 танков: потери врага 6 ноября
6 ноября 2024, 07:42Читати новину українською
Российская армия продолжает нести огромные потери в результате полномасштабной войны против Украины. За минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать еще 1 250 вражеских солдат.
Таким образом общее количество безвозвратных потерь в личном составе в армии страны-агрессора составляет 702 900 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет от Генштаба ВСУ.
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Какие потери у России 6 ноября
С 24 февраля 2024 года Россия потеряла:
- танков – 9 214 (+6),
- боевых бронированных машин – 18 592 (+11),
- артиллерийских систем – 20 170 (+20),
- РСЗО – 1 245 (+0),
- средств ПВО – 996 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57),
- крылатых ракет – 2 631 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 333 (+55),
- специальной техники – 3 588 (+1).
Потери врага по состоянию на 6 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ