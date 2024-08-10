1160 оккупантов, танки, РСЗО и 2 средства ПВО: потери врага по состоянию на 10 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают наносить врагу значительные безвозвратные потери на фронте. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 1 160 оккупантов.
В целом российская армия с начала полномасштабной войны в Украине потеряла 589 700 единиц личного состава. Большие потери также противник имеет и в своей технике.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- танков – 8 441 (+7);
- боевых бронированных машин – 16 350 (+9);
- артиллерийских систем – 16 605 (+69);
- РСЗО – 1 143 (+1);
- средств ПВО – 918 (+2);
- самолетов – 366 (+0);
- вертолетов – 327 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 372 (+47);
- крылатых ракет – 2 425 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0) ;
- автомобильной техники и автоцистерн 22 453 (+82);
- специальной техники – 2 789 (+20).
Потери врага по состоянию на 10 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ВСУ также в ночь на 9 августа ударили по российскому аэродрому в Липецке. В результате атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Результаты атаки еще уточняются.