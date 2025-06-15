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24 Канал Новости Украины Минус 1170 оккупантов, ПВО и РСЗО: потери врага по состоянию на 15 июня
15 июня, 07:39
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Минус 1170 оккупантов, ПВО и РСЗО: потери врага по состоянию на 15 июня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За сутки украинские защитники ликвидировали 1 170 российских солдат, общие потери России составляют 1 003 860 человек.
  • Враг также потерял за последние сутки 1 ПВО, 1 РСЗО, 33 артиллерийские системы, 6 боевых бронированных машин и тому подобное.

Российские оккупанты продолжают терять своих солдат и технику в захватнической войне против Украины. За сутки на фронте нашим защитникам удалось ликвидировать еще 1170 россиян.

Общее количество потерь личного состава противника за время полномасштабной войны уже составляет 1 003 860 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной по состоянию на 15 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 1 003 860 (+1 170) человек;
  • танков – 10 937 (+0);
  • боевых бронированных машин – 22 804 (+6);
  • артиллерийских систем – 29 190 (+33);
  • РСЗО – 1 418 (+1);
  • средств ПВО – 1 186 (+1);
  • самолетов – 416 (+0);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123);
  • крылатых ракет – 3 337 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 017 (+89);
  • специальной техники – 3 915 (+1).


Потери врага по состоянию на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ