1170 оккупантов, РСЗО и 2 комплекса ПВО: потери врага по состоянию на 20 июня

Российская армия продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 1 170 оккупантов.

Таким образом враг в целом потерял 530 920 единиц личного состава. Кроме того, в результате успешных действий Сил обороны у россиян еще "минус" тысячи единиц техники и важного для них оружия.

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Потери россиян в войне по состоянию на 20 июня

танков – 7 987 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 15 337 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 14 052 (+45) единиц;

РСЗО – 1 105 (+1) единица;

средств ПВО – 859 (+2) единицы;

самолетов – 359 (+0) единиц;

вертолетов – 326 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+39) единиц;

крылатых ракет – 2 298 (+1) единица;

кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;

подводных лодок – 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 19 134 (+56) единиц;

специальной техники – 2 357 (+6) единицы;



Потери врага по состоянию на 20 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Стоит отметить, что силы противовоздушной обороны также продолжают уничтожать вражеские цели в небе. Воздушные силы ВСУ отчитались, что ночью 20 июня наши защитники сбили 32 воздушные цели россиян, среди которых были: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 27 ударных БПЛА типа "Шахед".