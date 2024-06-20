1170 оккупантов, РСЗО и 2 комплекса ПВО: потери врага по состоянию на 20 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 1 170 оккупантов.
Таким образом враг в целом потерял 530 920 единиц личного состава. Кроме того, в результате успешных действий Сил обороны у россиян еще "минус" тысячи единиц техники и важного для них оружия.
К теме Бойцы Третьей штурмовой бригады в мае уничтожили сотни оккупантов на Харьковщине: эффектные кадры
Потери россиян в войне по состоянию на 20 июня
- танков – 7 987 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 15 337 (+18) единиц;
- артиллерийских систем – 14 052 (+45) единиц;
- РСЗО – 1 105 (+1) единица;
- средств ПВО – 859 (+2) единицы;
- самолетов – 359 (+0) единиц;
- вертолетов – 326 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+39) единиц;
- крылатых ракет – 2 298 (+1) единица;
- кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;
- подводных лодок – 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 134 (+56) единиц;
- специальной техники – 2 357 (+6) единицы;
Потери врага по состоянию на 20 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Стоит отметить, что силы противовоздушной обороны также продолжают уничтожать вражеские цели в небе. Воздушные силы ВСУ отчитались, что ночью 20 июня наши защитники сбили 32 воздушные цели россиян, среди которых были: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 27 ударных БПЛА типа "Шахед".