Более 1000 оккупантов, 2 ПВО, РСЗО, танки: огромные потери врага по состоянию на 21 июня

Кремль не прекращает войну в Украине, поэтому ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав врага на украинской земле. Только за последние сутки враги потеряли 1060 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года потери убитыми и ранеными на фронте достигли 531 980 российских солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать потери из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага

танков – 8 001 (+14);

боевых бронированных машин – 15 372 (+35);

артиллерийских систем – 14 106 (+54);

РСЗО – 1 106 (+1);

средства ПВО – 861 (+2);

самолетов – 359 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+0);

крылатые ракеты – 2 298 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 19 181 (+47);

специальная техника – 2 367 (+10).



Потери врага 21 июня 2024 года

Кстати, 20 июня 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сообщила, что их перебрасывают для усиления обороны в район Часового Яра в Донецкой области.

Военные объяснили, что ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая. В частности:

Россия постоянно прибегает к массированным лобовым штурмам и пытается обойти населенный пункт с севера и юга;

оккупанты обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами (КАБами) и всеми возможными видами вооружения.

Воины рассказали, что они уничтожают вражескую пехоту и технику. Поэтому планы россиян ломаются и они вынуждены платить огромную цену за каждый метр украинской земли.