Более 1700 оккупантов, средство ПВО и 24 танка: потери врага по состоянию на 21 октября
21 октября 2024, 07:48Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести огромные потери из-за своей захватнической войны против Украины. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 1 710 вражеских солдат.
По состоянию на утро 21 октября общие потери российской армии в полномасштабной войне составляют более 680 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Потери врага на 21 октября 2024 года
- Личного состава – около 680 230 (+1710),
- танков – 9 071 (+24),
- боевых бронированных машин – 18 175 (+64),
- артиллерийских систем – 19 589 (+24),
- РСЗО – 1 232 (+0),
- средств ПВО – 979 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 333 (+46),
- крылатых ракет – 2 624 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 034 (+47),
- специальной техники – 3 479 (+3).
Какие потери у врага на 21 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ