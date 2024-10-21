Более 1700 оккупантов, средство ПВО и 24 танка: потери врага по состоянию на 21 октября

21 октября 2024, 07:48
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Автор: Владислав Кравцов

Источник:

Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает нести огромные потери из-за своей захватнической войны против Украины. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 1 710 вражеских солдат.

По состоянию на утро 21 октября общие потери российской армии в полномасштабной войне составляют более 680 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери врага на 21 октября 2024 года

  • Личного состава – около 680 230 (+1710),
  • танков – 9 071 (+24),
  • боевых бронированных машин – 18 175 (+64),
  • артиллерийских систем – 19 589 (+24),
  • РСЗО – 1 232 (+0),
  • средств ПВО – 979 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 333 (+46),
  • крылатых ракет – 2 624 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 034 (+47),
  • специальной техники – 3 479 (+3).


Какие потери у врага на 21 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ