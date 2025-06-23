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24 Канал Новости Украины Минус 1010 россиян, 58 артсистем и 2 РСЗО: потери врага на 23 июня
23 июня, 06:58
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Минус 1010 россиян, 58 артсистем и 2 РСЗО: потери врага на 23 июня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За минувшие сутки российская армия потеряла 1010 военных, 58 артсистем и 2 РСЗО.
  • Общие потери российской армии с начала вторжения: 1 012 500 личного состава, 10 965 танков, 22 872 боевых бронированных машин.

Российская армия продолжает нести огромные потери в полномасштабной войне против Украины. За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 1010 своих военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери врага по состоянию на 23 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 012 500 (+1 010),
  • танков – 10 965 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22 872 (+5),
  • артиллерийских систем – 29 490 (+58),
  • РСЗО – 1423 (+2),
  • средств ПВО – 1188 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138),
  • крылатых ракет – 3369 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 861 (+127),
  • специальной техники – 3920 (+0).


Потери России в войне в Украине по состоянию на 23 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ 