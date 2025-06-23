Минус 1010 россиян, 58 артсистем и 2 РСЗО: потери врага на 23 июня

Российская армия продолжает нести огромные потери в полномасштабной войне против Украины. За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 1010 своих военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери врага по состоянию на 23 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 1 012 500 (+1 010),

танков – 10 965 (+1),

боевых бронированных машин – 22 872 (+5),

артиллерийских систем – 29 490 (+58),

РСЗО – 1423 (+2),

средств ПВО – 1188 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138),

крылатых ракет – 3369 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52 861 (+127),

специальной техники – 3920 (+0).



Потери России в войне в Украине по состоянию на 23 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ