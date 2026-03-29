"Минус" более 1300 россиян и несколько десятков артсистем: потери врага на 29 марта
29 марта, 06:45
Обновлено - 06:55, 29 марта

"Минус" более 1300 россиян и несколько десятков артсистем: потери врага на 29 марта

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • За последние сутки украинские военные ликвидировали 1 360 российских оккупантов.
  • С начала войны Россия потеряла около 1 295 830 человек, 11 820 танков, 24 313 боевых машин и 39 001 артиллерийскую систему.

Российская армия продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе. За последние сутки украинским военным удалось ликвидировать еще 1 360 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у врага на 29 марта 2026 года?

С начала войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 295 830 (+1 360) человек;
  • танков – 11 820 (+8);
  • боевых бронированных машин – 24 313 (+16);
  • артиллерийских систем – 39 001 (+65);
  • РСЗО – 1 707 (+0);
  • средств ПВО – 1 337 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948);
  • крылатых ракет – 4 491 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 977 (+181);
  • специальной техники – 4 105 (+0).


Потери России в Украине на 29 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

