"Минус" более 1300 россиян и несколько десятков артсистем: потери врага на 29 марта
- За последние сутки украинские военные ликвидировали 1 360 российских оккупантов.
- С начала войны Россия потеряла около 1 295 830 человек, 11 820 танков, 24 313 боевых машин и 39 001 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
К теме Уже были намеки: экс-сотрудник СБУ сказал, что может запустить бунт в России
Какие потери у врага на 29 марта 2026 года?
С начала войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава – около 1 295 830 (+1 360) человек;
- танков – 11 820 (+8);
- боевых бронированных машин – 24 313 (+16);
- артиллерийских систем – 39 001 (+65);
- РСЗО – 1 707 (+0);
- средств ПВО – 1 337 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948);
- крылатых ракет – 4 491 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 977 (+181);
- специальной техники – 4 105 (+0).
Потери России в Украине на 29 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие еще потери оккупантам нанесли Силы обороны в последнее время?
Украинские бойцы из Сил беспилотных систем ВСУ дронами попали в несколько объектов россиян в Донецкой области и Запорожье. Успешно были атакованы установки БпЛА "Гербера" и зенитный ракетный комплекс "Тор".
28 марта бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты отбили самую масштабную атаку на Александровском направлении с начала 2026 года. Оккупанты понесли потери в 27 "двухсотых" солдат, а также в несколько единиц техники.
А в ночь на 27 марта ВСУ поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму. Также были атакованы объекты в Донецкой и Запорожской областях, в частности командный пункт и склады боеприпасов.