Минус танки, артиллерия, ПВО и более тысячи оккупантов: потери врага на 20 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает наступать на ряде направлений, что наносит ей большие потери в живой силе. В частности, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и уничтожили кучу вражеской техники.
Так, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки удалось "минуснуть" еще 1 330 российских военных.
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Потери врага в войне по состоянию на 20 августа
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 601 800 своих военных убитыми и ранеными.
Кроме этого, враг потерял сотни тысяч единиц разной боевой техники. В частности:
- танков – 8 518,
- боевых бронированных машин – 16 521,
- артиллерийских систем – 17 156,
- РСЗО – 1 166,
- средств ПВО – 926,
- самолетов – 367,
- вертолетов – 328,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 864,
- крылатых ракет – 2 438,
- кораблей и катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 142,
- специальной техники – 2 885.
Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили: 5 российских танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 ПВО, 55 БПЛА, 1 крылатую ракету, 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 22 единицы спецтехники.