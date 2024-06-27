Минус более тысячи оккупантов, танки и много артиллерии: потери врага 27 июня

27 июня 2024, 07:31
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В частности за минувшие сутки враг потерял более тысячи своих военных и более сотни единиц техники.

Между тем общее количество потерь среди личного состава России перевалило за 539 тысяч. Генштаб отметил, что данные еще уточняются.

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Потери врага на фронте

За минувшие сутки враг потерял еще 1 260 личного состава.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 539 320 своих военных убитыми и ранеными.

Также ВСУ уничтожили много российской техники. В частности:

  • танков – 8 042,
  • боевых бронированных машин – 15 459,
  • артиллерийских систем – 14 363,
  • РСЗО – 1 108,
  • средств ПВО – 868,
  • самолетов – 359,
  • вертолетов – 326,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 459,
  • крылатых ракет – 2 324,
  • кораблей и катеров – 28,
  • подводная лодка – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 468,
  • специальной техники – 2 420.


Потери врага по состоянию на 27 июня / инфографика Генштаба

Стоит отметить, что за минувшие сутки россияне потеряли 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, 5 средств ПВО, 24 БпЛА, 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 11 единиц спецтехники.

Автор: Анастасія Кушпіт