Минус более тысячи оккупантов, танки и много артиллерии: потери врага 27 июня

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В частности за минувшие сутки враг потерял более тысячи своих военных и более сотни единиц техники.

Между тем общее количество потерь среди личного состава России перевалило за 539 тысяч. Генштаб отметил, что данные еще уточняются.

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Потери врага на фронте

За минувшие сутки враг потерял еще 1 260 личного состава.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 539 320 своих военных убитыми и ранеными.

Также ВСУ уничтожили много российской техники. В частности:

танков – 8 042,

боевых бронированных машин – 15 459,

артиллерийских систем – 14 363,

РСЗО – 1 108,

средств ПВО – 868,

самолетов – 359,

вертолетов – 326,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 459,

крылатых ракет – 2 324,

кораблей и катеров – 28,

подводная лодка – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 19 468,

специальной техники – 2 420.



Потери врага по состоянию на 27 июня / инфографика Генштаба

Стоит отметить, что за минувшие сутки россияне потеряли 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, 5 средств ПВО, 24 БпЛА, 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 11 единиц спецтехники.