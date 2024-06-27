Минус более тысячи оккупантов, танки и много артиллерии: потери врага 27 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В частности за минувшие сутки враг потерял более тысячи своих военных и более сотни единиц техники.
Между тем общее количество потерь среди личного состава России перевалило за 539 тысяч. Генштаб отметил, что данные еще уточняются.
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Потери врага на фронте
За минувшие сутки враг потерял еще 1 260 личного состава.
Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 539 320 своих военных убитыми и ранеными.
Также ВСУ уничтожили много российской техники. В частности:
- танков – 8 042,
- боевых бронированных машин – 15 459,
- артиллерийских систем – 14 363,
- РСЗО – 1 108,
- средств ПВО – 868,
- самолетов – 359,
- вертолетов – 326,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 459,
- крылатых ракет – 2 324,
- кораблей и катеров – 28,
- подводная лодка – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 468,
- специальной техники – 2 420.
Потери врага по состоянию на 27 июня / инфографика Генштаба
Стоит отметить, что за минувшие сутки россияне потеряли 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, 5 средств ПВО, 24 БпЛА, 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 11 единиц спецтехники.