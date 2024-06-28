Более 1100 солдат, десятки танков и другой техники: большие потери врага 28 июня

Кремль не выводит войска из Украины и продолжает нести потери на фронте в личном составе и технике. Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1170 солдат.

С 24 февраля уже 540 490 россиян. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

Смотрите также В мае Россия ежедневно теряла более 1000 солдат убитыми и ранеными, – NYT

Что известно о потерях врага в технике

танков – 8066 (+24);

боевых бронированных машин – 15480 (+21);

артиллерийских систем – 14423 (+60);

РСЗВ – 1109 (+1);

средства ПВО – 871 (+3);

самолетов – 360 (+1);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11509 (+50);

крылатые ракеты – 2329 (+5);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 19514 (+46);

специальная техника – 2431 (+11).



Потери россиян на фронте 28 июня 2024 года

Кстати, командир экипажа беспилотников “Кара небесная” 4-й бригады “Рубеж” Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал, что россияне проводят штурмы в так называемый “сиряк”, то есть переходное время между днем и ночью. Свою технику они обшивают металлом, чтобы обезопасить себя от FPV-дронов. Боец говорит, что россияне креативные, однако это часто приводит к к еще большим потерям врага в живой силе.