Минус 1310 оккупантов, 4 РСЗО и ПВО: потери России на 13 июня

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако существенных успехов не добиваются. В то же время Силы обороны Украины удерживают позиции, отражают атаки противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

В Генштабе рассказали об актуальных потерях России в войне. Смотрите также Кто станет триггером перемен в России: в Легионе "Свобода России" назвали неожиданный фактор Каковы потери России на 13 июня? Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили: личного состава – около 1 381 430 (+1 310) человек;

танков – 12 015 (+1);

боевых бронированных машин – 24 739 (+11);

артиллерийских систем – 43 953 (+88);

РСЗО – 1 865 (+4);

средств ПВО – 1 418 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 648 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164);

крылатых ракет – 4 733 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 106 274 (+424);

специальной техники – 4 287 (+7).

Потери России в войне по состоянию на 13 июня / Инфографика Генштаба Напомним, российские оккупанты вынуждены менять логистику из-за повреждения Чонгарского моста и искать новые маршруты снабжения через Крым. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и наносят удары по вражеским путям снабжения. В частности, под Армянском украинские военные поразили колонну из около 50 российских грузовиков, которые перевозили топливо и боеприпасы, уничтожив часть техники противника.