Оккупанты не досчитались по меньшей мере 860 солдат: Генштаб назвал впечатляющие потери России

Во время войны в Украине российская армия бросает свои войска на захват как можно большего количества земель. Однако Силы обороны отражают вражеские атаки, нанося оккупантам существенные потери.

О количестве ликвидированных российских военных по состоянию на 13 марта и их технике, сгоревшей под ударами ВСУ, рассказали в Генштабе.

К теме Минус 600 тысяч долларов: уничтожены два разведывательных БпЛА противника "Мерлин-ВР"

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 277 620 (+860) человек;

танков – 11 773 (+7);

боевых бронированных машин – 24 202 (+5);

артиллерийских систем – 38 369 (+50);

РСЗО – 1 685 (+4);

средств ПВО – 1331 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2071);

крылатых ракет – 4403 (+0);

кораблей/катеров – 31 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 83223 (+189);

специальной техники – 4088 (+0).



Потери врага на 13 марта / Инфографика Генштаба

Кстати, военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что Россия потратила значительные ресурсы, чтобы хотя бы символически показать пересечение границы Днепропетровской области. Однако именно в этом регионе произошло заметное продвижение Сил обороны.

Как Силы обороны бьют по оккупантам?