Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и куча другой техники: огромные потери врага 18 сентября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 130 оккупантов.

Кроме того, наши защитники уничтожили немало единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Актуальные потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 637010 (+1130) человек,

танков – 8 691 (+6),

боевых бронированных машин – 17 080 (+3),

артиллерийских систем – 18 154 (+25),

РСЗВ / MLRS – 1 188 (+0),

средства ПВО – 947 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 354 (+25),

крылатые ракеты – 2 592 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24 784 (+45),

специальная техника – 3109 (+18).



Потери России в войне по состоянию на 18 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее в ГУР МОУ сообщали, что Россия использует в войне против Украины иностранных наемников. В частности – сирийцев. Так, им обещают российские паспорта, высокую зарплату, однако граждан Сирии бросают на передовую, откуда они не возвращаются.

Российское командование отправляет на штурмы именно сирийцев, а когда они просят об эвакуации из-за ранения – оккупанты просто бросают их на поле боя, а потом записывают в "без вести пропавших".