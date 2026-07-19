- личного состава – около 1 428 930 (+1 520) человек;
- танков – 12 156 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 963 (+7);
- артиллерийских систем – 46 261 (+92);
- РСЗО – 1 950 (+4);
- средств ПВО – 1 505 (+3);
- самолетов – 438 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 656 (+1 858);
- наземных робототехнических комплексов – 1 956 (+13);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 122 289 (+547);
- специальной техники – 4 430 (+2);
- крылатых ракет – 4 915 (+1).
19 июля, 06:51
Более 1 500 солдат и гора сожженной техники: потери России в войне по состоянию на 19 июля
У вражеских войск возникают серьезные проблемы с солдатами, которые в России планируют восполнить за счет осенней мобилизации. А пока страна-агрессор почти ежедневно отправляет на фронт около тысячи своих людей, чтобы добиться хоть каких-то результатов.
О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России в войне по состоянию на 19 июля?
Отметим, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ только за первое полугодие 2026 года ликвидировали более 50 тысяч военнослужащих страны-агрессора.
Результативными являются и действия СБС. В ночь на 18 июля Силы беспилотных систем поразили еще 13 судов российского "теневого флота". Всего в рамках операции "МоЛоЧКа" Россия уже потеряла более 170 таких судов.