  • личного состава – около 1 428 930 (+1 520) человек;
  • танков – 12 156 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 963 (+7);
  • артиллерийских систем – 46 261 (+92);
  • РСЗО – 1 950 (+4);
  • средств ПВО – 1 505 (+3);
  • самолетов – 438 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 656 (+1 858);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 956 (+13);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 122 289 (+547);
  • специальной техники – 4 430 (+2);
  • крылатых ракет – 4 915 (+1).


Потери России в войне / ГШ