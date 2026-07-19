У вражеских войск возникают серьезные проблемы с солдатами, которые в России планируют восполнить за счет осенней мобилизации. А пока страна-агрессор почти ежедневно отправляет на фронт около тысячи своих людей, чтобы добиться хоть каких-то результатов.

О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ. Каковы потери России в войне по состоянию на 19 июля? личного состава – около 1 428 930 (+1 520) человек;

танков – 12 156 (+5);

боевых бронированных машин – 24 963 (+7);

артиллерийских систем – 46 261 (+92);

РСЗО – 1 950 (+4);

средств ПВО – 1 505 (+3);

самолетов – 438 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 656 (+1 858);

наземных робототехнических комплексов – 1 956 (+13);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 122 289 (+547);

специальной техники – 4 430 (+2);

крылатых ракет – 4 915 (+1).

Потери России в войне / ГШ Отметим, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ только за первое полугодие 2026 года ликвидировали более 50 тысяч военнослужащих страны-агрессора. Результативными являются и действия СБС. В ночь на 18 июля Силы беспилотных систем поразили еще 13 судов российского "теневого флота". Всего в рамках операции "МоЛоЧКа" Россия уже потеряла более 170 таких судов.