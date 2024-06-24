1300 оккупантов и более 50 артсистем: потери врага на 24 июня

24 июня 2024, 07:55
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Источник:

Генштаб

Силы обороны ликвидировали за сутки 1300 оккупантов. Враг несет потери и в технике – уничтожено более 50 артиллерийских установок и 12 танков.

При этом из-за интенсивности боев вести подсчет сложно, потери российской армии могут быть и выше. Актуальные ориентировочные цифры сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 24 июня.

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С начала полномасштабной войны потери российской армии в живой силе достигли более 535 тысяч.

Потери врага 24 июня

  • личного состава – около 535660 (+1300) человек,
  • танков – 8031 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 15413 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 14246 (+51) ед,
  • РСЗО – 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО – 863 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11382 (+27),
  • крылатые ракеты – 2323 (+2),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19304 (+56) ед,
  • специальная техника – 2397 (+20)


Потери российской армии по состоянию на 24 июня / Инфографика Генштаба

Автор: Анастасія Лукашевська