1300 оккупантов и более 50 артсистем: потери врага на 24 июня

Силы обороны ликвидировали за сутки 1300 оккупантов. Враг несет потери и в технике – уничтожено более 50 артиллерийских установок и 12 танков.

При этом из-за интенсивности боев вести подсчет сложно, потери российской армии могут быть и выше. Актуальные ориентировочные цифры сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 24 июня.

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С начала полномасштабной войны потери российской армии в живой силе достигли более 535 тысяч.

Потери врага 24 июня

личного состава – около 535660 (+1300) человек,

танков – 8031 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 15413 (+15) ед,

артиллерийских систем – 14246 (+51) ед,

РСЗО – 1108 (+0) ед,

средства ПВО – 863 (+0) ед,

самолетов – 359 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11382 (+27),

крылатые ракеты – 2323 (+2),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 19304 (+56) ед,

специальная техника – 2397 (+20)



Потери российской армии по состоянию на 24 июня / Инфографика Генштаба