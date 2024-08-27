"Минус" 1280 оккупантов и более 360 единиц техники и оружия: огромные потери врага на 27 августа

27 августа 2024, 08:02
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Автор: Анжелика Байбак

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать достойный отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 280 оккупантов.

Потери России в агрессивной захватнической войне уже превысили 609 тысяч личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли тысячи единиц техники, общей стоимостью сотни миллионов долларов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • личного состава – около 610 100 (+1280) человек,
  • танков – 8 563 (+12),
  • боевых бронированных машин – 16 667 (+19),
  • артиллерийских систем – 17 495 (+52),
  • РСЗВ – 1 173 (+1),
  • средства ПВО – 937 (+0),
  • самолетов – 367 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120),
  • крылатые ракеты – 2 547 (+103),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 613 (+58),
  • специальная техника – 2 944 (+3).


Потери России в войне на 27 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ