"Минус" 1280 оккупантов и более 360 единиц техники и оружия: огромные потери врага на 27 августа
27 августа 2024, 08:02Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать достойный отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 280 оккупантов.
Потери России в агрессивной захватнической войне уже превысили 609 тысяч личного состава. Кроме того, оккупанты потеряли тысячи единиц техники, общей стоимостью сотни миллионов долларов.
Смотрите также Ответственный за удар по Виннице: командира лодки "Краснодар" ликвидировало ГУР, – СМИ
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- личного состава – около 610 100 (+1280) человек,
- танков – 8 563 (+12),
- боевых бронированных машин – 16 667 (+19),
- артиллерийских систем – 17 495 (+52),
- РСЗВ – 1 173 (+1),
- средства ПВО – 937 (+0),
- самолетов – 367 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 254 (+120),
- крылатые ракеты – 2 547 (+103),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 613 (+58),
- специальная техника – 2 944 (+3).
Потери России в войне на 27 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ