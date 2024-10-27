Еще 1 440 оккупантов и сотни единиц техники: колоссальные потери врага на 27 октября
27 октября 2024, 07:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести колоссальные потери в войне, которую сама развязала. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 440 оккупантов.
Общие потери врага уже достигают 689 040 личного состава. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 689 040 (+1440) человек,
- танков – 9 113 (+4),
- боевых бронированных машин – 18 355 (+23),
- артиллерийских систем – 19821 (+39),
- РСЗВ – 1240 (+0),
- средства ПВО – 984 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 799 (+73),
- крылатые ракеты – 2 625 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 560 (+100),
- специальная техника – 3542 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, с начала операции в Курской области Россия потеряла 17 819 человек, среди которых 6 662 погибших и более 10 тысяч раненых. Кроме того, за 3 месяца Силы ВСУ уничтожили на этом участке фронта почти 1 000 единиц различной техники.