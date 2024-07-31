Ликвидированы более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 31 июля

Российские войска продолжают нести колоссальные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли 1060 бойцов личного состава.

Также Силы обороны превратили в металлолом десятки единиц техники россиян. Заметим, что общие потери России в войне против Украины уже более 578 тысяч.

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Какие потери России на 31 июля

Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:

личного состава – около 578 120 (+1060) человек;

танков – 8 390 (+9) ед.;

боевых бронированных машин – 16 161 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 16 086 (+30) ед.;

РСЗО – 1 131 (+1) ед.;

средств ПВО – 907 (+1) ед.;

самолетов – 363 (+0) ед.;

вертолетов – 326 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 853 (+21);

крылатых ракет – 2 407 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0) ед.;

подводных лодок – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 739 (+52) ед.;

специальной техники – 2 697 (+1).

Потери врага по состоянию на 31 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ