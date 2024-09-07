Еще более полутора тысяч российских воинов "минуснули" ВСУ: потери врага 7 сентября

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. В ходе боев в течение последних суток ВСУ уничтожили 1270 оккупантов.

По состоянию на 7 сентября потери противника достигли уже почти 624 тысячи воинов. Актуальную статистику обнародовал Генштаб. Отмечают, что из-за интенсивности боевых действий цифры ориентировочные.

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Потери российской армии

личного состава – около 623990 (+1270) человек,

танков – 8632 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 16878 (+0) ед,

артиллерийских систем – 17774 (+29) ед,

РСЗО – 1178 (+0) ед,

средства ПВО – 942 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14784 (+52),

крылатые ракеты – 2588 (+1),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24171 (+55) ед,

специальная техника – 3037 (+0)

Потери российской армии / Инфографика Генштаба

Враг теряет технику возле Покровска

По данным Forbes, в минувшие выходные Россия понесла самые большие и самые дорогие потери в технике за время полномасштабной войны. В боях за Покровск российские военные потеряли 180 единиц техники за 24 часа.

В среднем, за примерно 920 дней своей широкомасштабной войны против Украины, Россия теряла лишь 19 единиц тяжелого вооружения в день. То есть, рекорд россиян в эти выходные был почти в 10 раз хуже среднего показателя потерь.

Аналитики отметили, что наступление на Покровск очень дорого обходится российским войскам, и они не смогут поддерживать этот темп в течение длительного времени.