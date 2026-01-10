Разнесли вхлам российских командиров: СБС отчитались о мощных ударах на ВОТ
- Украинские военные нанесли удары по личному составу 76 десантно-штурмовой дивизии.
- В поселке Горняк был поражен командно-наблюдательный пункт танкового батальона 76 десантно-штурмовой дивизии и пункт управления подразделения 41 армии.
Украинские защитники атаковали скопление российских военных. Наши воины нанесли точные удары по оккупантам на территории Донецкой области.
Операторы 1 отдельного центра СБС ударили по целям противника расположенным на временно оккупированной территории Украины, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на российских командиров в Донецкой области?
Так, в населенном пункте Кураховка защитники попали по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии.
В поселке Гирник поражено сразу два объекта врага: командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии и пункт управления подразделения из состава 41 армии.
Напомним, что ранее Силы обороны уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области был поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.
Последние удары Украины по российским захватчикам на ВОТ
- На временно оккупированных территориях Украины недавно были поражены склад ударных БПЛА подразделения 19-й мотострелковой дивизии врага в Запорожской области и пункт управления БпЛА противника в районе Покровска Донецкой области.
- Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели успешную спецоперацию на Запорожском направлении, ликвидировав и ранив нескольких оккупантов.
- Силы беспилотных систем уничтожили российскую радиолокационную систему 9С32 для ЗРК С-300В в Донецкой области.