1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну

В лучших традициях Российской империи и СССР современная Россия придерживается принципа того, что живая сила не имеет никакой ценности. Сейчас на фронте мы видим, что для оккупационного войска важно не качество кадров, а количество – ежедневно россияне "забрасывают" позиции Сил обороны Украины почти неподготовленными пехотинцами. Поэтому ежедневно российская армия теряет не менее 1 000 солдат.

По состоянию на 12 июня 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 1 000 000 российских оккупантов. Эта цифра включает как погибших, так и раненых.

Наша армия с первого дня полномасштабного вторжения наносит колоссальные потери россиянам. Что эти потери означают и каковы их последствия – рассказывает 24 Канал.

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Как ВСУ минусовали россиян с 2022 года

Полномасштабная российско-украинская война продолжается уже четвертый год, и ежедневно враг теряет сотни или тысячи своих солдат. Количество убитых и раненых российских военных за месяц колебалось от 5 тысяч в июне 2022 года до почти 50 тысяч в декабре 2024 года.

Всего уничтожено более миллиона россиян и наемников из других стран:

В 2022 году Силы обороны в целом ликвидировали 106 720 россиян (в среднем – 344 захватчиков ежедневно), из них около 5 710 только за первые 5 дней полномасштабного вторжения. Больше всего потерь россияне понесли в декабре – 17 280. Тогда был разгар битвы за Бахмут.

(в среднем – 344 захватчиков ежедневно), из них около 5 710 только за первые 5 дней полномасштабного вторжения. Больше всего потерь россияне понесли в декабре – 17 280. Тогда был разгар битвы за Бахмут. В 2023 году погибли и получили ранения 253 290 россиян (в среднем 694 ежедневно), пик потерь также пришелся на декабрь того года, когда вражеская армия уменьшилась на 29 970 человек – больше всего россияне теряли своих на Авдеевском направлении.

(в среднем 694 ежедневно), пик потерь также пришелся на декабрь того года, когда вражеская армия уменьшилась на 29 970 человек – больше всего россияне теряли своих на Авдеевском направлении. В 2024 году россияне понесли наибольшие потери живой силы не только за время этой войны, но и, вероятно, в своей истории. За год наши Силы обороны "отминусовали" 430 790 россиян и северокорейских солдат вместе с ними (в среднем 1 177 ежедневно). Пик вражеских потерь пришелся на осень того года во время ожесточенных боев под Покровском и на Курщине, а впоследствии – и под Курахово.

и северокорейских солдат вместе с ними (в среднем 1 177 ежедневно). Пик вражеских потерь пришелся на осень того года во время ожесточенных боев под Покровском и на Курщине, а впоследствии – и под Курахово. На сегодня потери россиян в 2025 году уже достигают более 210 000 человек (в среднем – 1 288 ежедневно).

Очевидно, что количество российских потерь существенно возросло из-за активного использования дронов и предоставления Украине артиллерийских систем и дальнобойного вооружения, которое позволило поражать цели во вражеском тылу – штабы, командные пункты, военные аэродромы и тому подобное.



Украинские защитники / Фото 92-й отдельной штурмовой бригады

От Киева до Курщины: где Россия потеряла больше всего войск

За более чем 3 года полномасштабного вторжения состоялись битвы за десятки украинских городов и 2 масштабные контрнаступательные операции Сил обороны. Сейчас же самые ожесточенные бои продолжаются за Волчанск, Торецк, Часов Яр и Покровск. Также сложная ситуация на Сумщине и на Новопавловском направлении.

Если говорить о битвах с наибольшим количеством потерь, то ситуация следующая:

В битве за Бахмут, пик которой пришелся на зиму и весну 2023 года, россияне потеряли не менее 100 000 человек (10% всех российских потерь) , из которых 20 000 – убитыми. В основном это были наемники ЧВК "Вагнера".

, из которых 20 000 – убитыми. В основном это были наемники ЧВК "Вагнера". В битве за Торецк, которая длится с прошлого лета, российская армия уже потеряла 70 000 человек , из которых 20 000 – убитыми.

, из которых 20 000 – убитыми. Более 62 000 захватчиков потеряла вражеская армия во время Курской операции Сил обороны, которая началась в августе прошлого года. Из них 25 000 – ликвидировано.

потеряла вражеская армия во время Курской операции Сил обороны, которая началась в августе прошлого года. Из них 25 000 – ликвидировано. В боях за Авдеевку, пик которых пришелся на зиму 2024 года, россияне потеряли более 47 000 человек , из них 17 000 убитыми.

, из них 17 000 убитыми. В боях за Северодонецк и Лисичанск Луганской области летом 2022 года российские войска потеряли более 31 000 человек , из которых 11 000 – убитыми.

, из которых 11 000 – убитыми. В боях на Киевщине весной 2022 года по разным оценкам российская армия потеряла только убитыми от 15 000 до 30 000 захватчиков . Потери россиян в боях за Чернигов и Сумы остаются неизвестными.

. Потери россиян в боях за Чернигов и Сумы остаются неизвестными. За год боев в Часовом Яре, то есть с апреля 2024 по апрель 2025 года россияне потеряли 8 400 человек , из которых 3 300 – убиты. Битва продолжается до сих пор.

, из которых 3 300 – убиты. Битва продолжается до сих пор. В Мариуполе за 86 суток обороны россияне потеряли убитыми по меньшей мере 6 000 захватчиков .

. В Угледаре в течение 2022 – 2023 годов россияне потеряли около 5 000 убитыми, большинство из них – 155 тихоокеанская бригада морской пехоты, которая была уничтожена.

большинство из них – 155 тихоокеанская бригада морской пехоты, которая была уничтожена. В боях на севере Харьковщины, которые продолжаются с мая 2024 года, российская армия потеряла убитыми по меньшей мере 4 000 захватчиков.

Точно неизвестны потери россиян в Херсоне, Красногоровке, под Купянском, в Лимане. Также сейчас немалые потери враг несет под Покровском. Точной цифры нет, но можно представить масштаб, если только в январе 2025 года под Покровском россияне потеряли 7 000 бойцов убитыми.

Миллион оккупантов по сравнению с населением России

Население России по данным 2024 года составляет около 146 миллионов человек, и 1 миллион убитых и раненых – это даже не 1% населения. Однако, это если считать все население. Если же считать от общего мобилизационного резерва России, который колеблется в пределах от 20 до 30 миллионов человек (то есть мужчин в возрасте от 18 до 60 лет), то Украина уничтожила 4 – 5% всего мобилизационного ресурса врага.

Однако здесь стоит прояснить, что наличие мобилизационного ресурса не говорит о том, что Россия действительно может привлечь всех этих людей к войне. Потому что здесь есть разные факторы. И уничтожение 4 – 5% всего имеющегося ресурса – большая цифра.

Потери россиян на войне против Украины – это:

все население оккупированной Ичкерии;

половина населения Ленинградской области;

5 республик Алтай;

2 республики Хакасия;

2 Ингушетии;

почти 2 Новгородские области;

почти 7 Еврейских областей;

20 Чукотских округов.

Потери России и армии НАТО

Россия все еще входит в перечень крупнейших армий мира по количеству личного состава. Ведь даже несмотря на значительные потери враг ищет новые пути привлечения населения в войну.

Потери России уже давно превысили численность всех армий НАТО, кроме США, в которых количество вооруженных сил более 1,2 миллиона человек.

Россия потеряла почти 30% от всего количества войск НАТО и половину от количества военных европейских членов Альянса.

Потери России это:

1 111 армий Люксембурга;

278 армий Эстонии;

204 армии Черногории;

137 армий Словении;

133 армии Северной Македонии;

90 армий Литвы;

79 армий Латвии;

74 армии Словакии;

69 армий Албании;

46 армий Чехии;

45 армий Финляндии;

40 армий Хорватии;

40 армий Дании;

39 армий Швеции;

38 армий Норвегии;

34 армии Венгрии;

30 армий Бельгии;

29 армий Болгарии;

25 армий Португалии;

21 армия Нидерландов;

15 армий Канады;

14 армий Румынии;

8 армий Испании;

7 армий Великобритании;

6 армий Греции;

5 армий Германии;

5 армий Франции;

4 армии Польши;

3 армии Италии;

2 армии Турции.

Почему Россия несет такие большие потери

Потери России в войне против Украины уже давно превысили потери в двух Чеченских войнах и суммарные потери СССР в Афганистане. Однако и война против Украины в целом превысила масштабы упомянутых конфликтов.

Масштабы потерь россиян сейчас можно сравнить разве что с потерями СССР во Второй мировой войне. Тогда же, как и сейчас, войска использовали тактику "закидывания" вражеских позиций "пушечным мясом". Самая показательная история – форсирование советскими войсками реки Днепр. Для этого советская армия использовала "черносвитников" – гражданских мужчин, которые были в немецкой оккупации. Их мобилизовали в полевых военкоматах и часто без оружия сразу же отправляли на немецкие позиции. Делали это для того, чтобы истощить немцев и заставить их потратить все пули и снаряды на них.

Конечно, сейчас в российской армии воюют не "черносвитники", но принцип действия остается такой же. Украинские войска пытаются буквально забросать вражеской пехотой.

Кроме того, прошлого года, особенно в Донецкой области и Запорожье, россияне использовали тактику, которую наши военные назвали "банзай-атаки" – группа россиян на бронетехнике ехала в определенный населенный пункт. Конечно, на подъезде к селу или городу наши защитники с помощью беспилотников наносили удары по технике, а вся группа россиян разбегалась в разных направлениях. Это повторялось несколько раз, и как результат небольшая группа оккупантов, которая выживала во время бегства из пораженной техники, закреплялась в населенном пункте. Такие атаки давали россиянам желаемый результат, однако пришлось потратить слишком много бронетехники и человеческого ресурса.

С начала 2025 года в основном россияне пытаются использовать мотоциклы или отправляют пехоту в пешие штурмы. Например, в декабре 2024 года в Курской области большая группа пехотинцев из КНДР пошла на пеший штурм позиций Сил обороны. Почти вся группа была уничтожена с помощью дронов и артиллерии еще до того, как они дошли до позиций.

Как солдаты КНДР шли в пеший штурм на Курщине: смотрите видео

Сейчас россияне придумали новую тактику, которую наши воины называют "оккупанты-камикадзе". В эфире 24 Канала начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" Николай Гриценко рассказал, что такую тактику россияне начали воплощать на Северском направлении в Донецкой области. Это двое оккупантов, несущих взрывчатку. Их задача – дойти до украинских позиций и забросить взрывчатку туда. Во-первых, чтобы атаковать наших бойцов, во-вторых, чтобы сориентировать операторов БПЛА для дальнейших атак.

Жизнь у таких оккупантов чрезвычайно короткая. В основном они умирают группами по нашему переднему краю с помощью тех дронов, больших агродронов, которые уничтожают вдребезги, размазывают их на наших подходах, не давая им даже увидеть в лицо наших ребят,

– рассказывает Николай Гриценко.

Стоит заметить, что определенная категория россиян, вероятно, в статистике Генштаба оказалась дважды, ведь суммарная цифра потерь включает и раненых, и ликвидированных. Сейчас иногда россияне используют для штурмов раненых солдат на костылях или креслах колесных, о чем в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

Это было и в армии СССР нормальной практикой. Когда нужно исключительно путем живой силы прорвать линию фронта врага, тем более, что солдаты на костылях не являются особо ценными для российского командования, то Россия в этом случае думает, почему бы ее не использовать,

– говорит Крамаров.

По словам эксперта, такие атаки имеют психологическое воздействие на наших воинов, ведь наступление россиян на костылях выглядит довольно жутко, как зомби-апокалипсис, однако такой контингент ликвидируют Силы обороны.

Такие методы только увеличивают количество вражеских потерь и еще раз доказывают, что жизнь бойца не имеет никакой ценности в российской армии.

Сколько еще готова воевать Россия

На первом раунде переговоров в Стамбуле 15 мая 2025 года глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что "Россия готова воевать вечно". И, очевидно, потери ее не останавливают.

И действительно, с потерями россияне не считаются. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно заявлял, что его самой большой ошибкой в начале полномасштабного вторжения была надежда на то, что огромные потери остановят Россию, однако напрасно.

Россия несет огромные потери – по меньшей мере 1 000 военных ежедневно. И учитывая тактики врага, то в основном это пехота. Такой темп потерь вызывает проблему – недостаток времени для подготовки следующих штурмовиков. Поэтому часто "новое мясо" попадает на фронт через три недели после подписания контракта, если не меньше. На обучение пехотинцев враг не выделяет много времени, ведь в этом направлении россиян все еще интересует количество, а не качество.



Захоронение российских захватчиков в Рязани / Фото росСМИ

В то же время россияне действительно вкладывают время и ресурс в беспилотники – в обучение операторов и поиск новых тактик. Если в направлении БПЛА враг еще делает ставку на умение, то в пехоте – исключительно на количественный показатель. Именно поэтому потери россиян остаются такими же высокими.

Стоит отметить, что по заявлениям Кремля, только в этом году удалось мобилизовать около 157 тысяч россиян, что уже меньше, чем текущие потери вражеской армии в 2025 году. Однако если учитывать то, что российская армия повторно использует раненых, то эта цифра может покрывать уровень потерь. Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерив, в эфире 24 Канала заявил, что для России ощутимыми потери станут, когда ежедневно количество ликвидированных и раненых будет достигать 2 500 – 4 000 человек.

Однако маловероятно, что даже такой уровень потерь бы остановил Москву, ведь все чаще россияне используют наемников из других стран. Уже неоднократно наши воины брали в плен граждан КНДР, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Непала, Беларуси, Йемена, Молдовы, Того, Сенегала и других стран. Всего в российской армии, как говорится в ответе Координационного штаба на запрос издания "Главком", воюют представители 106 стран мира.

Потери на войне создают россиянам проблемы, однако, к сожалению, это не останавливает их. Мы видим, что враг готов искать любые способы улучшить ситуацию, лишь бы не завершать войну. Кремль готов положить еще не один миллион как своих граждан, так и иностранцев, лишь бы достичь своих целей.

Важно. Поэтому, несмотря на все, мы должны поддерживать армию Украины – людей, которые ежедневно ликвидируют захватчиков, которые посягают на нашу землю. И самый простой способ это сделать – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.