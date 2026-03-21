Опять более тысячи ликвидированных оккупантов и куча техники: потери врага на 21 марта

Войска страны-агрессора терпят много неудач на фронте и продолжают терять своих солдат. Тем временем украинские бойцы продолжают двигаться к достижению стратегической цели по уничтожению 50 тысяч захватчиков за месяц.

О новой партии ликвидированных россиян и их технике рассказали в Генштабе ВСУ.

Какие потери врага на 21 марта?

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 286 940 (+1240) человек;

танков – 11 790 (+1);

боевых бронированных машин – 24 262 (+8);

артиллерийских систем – 38 608 (+39);

РСЗО – 1 691 (+0);

средств ПВО – 1 333 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781);

крылатых ракет – 4 468 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 84 518 (+144);

специальной техники – 4096 (+0).



Потери врага на 21 марта 2026 года / Инфографика Генштаба

Кстати, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире 24 Канала, что сейчас украинские войска чувствуют себя значительно увереннее, чем год назад. Он подчеркнул, что улучшенное обеспечение дронами, артиллерией и общая устойчивость подразделений фактически разрушили расчеты России относительно ее планов пополнения армии.

Как ВСУ били по россиянам в последнее время?