Опять более тысячи ликвидированных оккупантов и куча техники: потери врага на 21 марта
- Вражеская армия не досчиталась более 1000 собственных солдат только за последние сутки.
- Украинские бойцы активно жгут военную технику противника.
Войска страны-агрессора терпят много неудач на фронте и продолжают терять своих солдат. Тем временем украинские бойцы продолжают двигаться к достижению стратегической цели по уничтожению 50 тысяч захватчиков за месяц.
О новой партии ликвидированных россиян и их технике рассказали в Генштабе ВСУ.
Смотрите также Саратов, Энгельс, Тольятти и даже Крым: вражеские объекты подверглись массированным воздушным ударам
Какие потери врага на 21 марта?
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 286 940 (+1240) человек;
- танков – 11 790 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 262 (+8);
- артиллерийских систем – 38 608 (+39);
- РСЗО – 1 691 (+0);
- средств ПВО – 1 333 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 518 (+144);
- специальной техники – 4096 (+0).
Потери врага на 21 марта 2026 года / Инфографика Генштаба
Кстати, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире 24 Канала, что сейчас украинские войска чувствуют себя значительно увереннее, чем год назад. Он подчеркнул, что улучшенное обеспечение дронами, артиллерией и общая устойчивость подразделений фактически разрушили расчеты России относительно ее планов пополнения армии.
Как ВСУ били по россиянам в последнее время?
Недавно Силы обороны Украины отбили мощную атаку российских войск на Лиманском направлении, уничтожив более двух десятков единиц техники и еще 43 оккупантов и их бронетехнику.
В ночь на 20 марта украинские военные нанесли удары по ряду ключевых объектов российского оборонно-промышленного комплекса. Под поражение попали, в частности, завод, полигон и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В Генштабе подтвердили, что после удара 17 марта по 123-му авиаремонтному заводу был также поврежден самолет А-50, который находился на ремонте и, вероятно, готовился к модернизации.
Кроме того, как рассказал Сергей Стерненко, на Покровском направлении украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский ударный вертолет Ка-52, способный поражать как технику, так и живую силу противника и воздушные цели на поле боя.