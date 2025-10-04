4 октября, 06:41
Еще 950 оккупантов будут гореть в аду: Генштаб раскрыл потери России на 4 октября
Украинские военные продолжают успешно наносить потери врагу на фронте и в тылу. Цена за агрессию для России ежедневно растет.
Известно, что украинские атаки на российские НПЗ остановили почти 40% заводов, что вызвало серьезный дефицит бензина в России, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России в войне по состоянию на 4 октября 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:
- личного состава – около 1114380 (+950) человек;
- танков – 11226 (+1);
- боевых бронированных машин – 23298 (+1);
- артиллерийских систем – 33428 (+15);
- РСЗО – 1515 (+1);
- средства ПВО – 1222 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 66543 (+450);
- крылатые ракеты – 3803 (+10);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 398 (+73);
- специальная техника – 3971 (+1).
Потери России на 4 октября 2025 года / Фото Генштаб
Что известно о последних потерях врага?
- Журналисты установили, что в Курской области летом и осенью 2024 года погибло 60 срочников. Путин обещал, что срочники не будут служить на фронте, но не выполнил обещание.
- Силы специальных операций ВСУ поразили дронами РЛС П-14Ф "Лена" и ТРЛК "Сопка-2" в Воронежской области России. Обе системы предназначены для противодействия дронам.
- Во временно оккупированной Новой Каховке ликвидировали так называемого "председателя совета депутатов" Владимира Леонтьева с помощью дрона. Леонтьев был осужден заочно на 15 лет за коллаборационную деятельность и причастность к похищениям и пыткам.
- МиГ-29 ВСУ нанес удар по командному пункту российских десантников в Часовом Яру, Донецкая область, использовав 2 боеприпаса.