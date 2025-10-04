Украинские военные продолжают успешно наносить потери врагу на фронте и в тылу. Цена за агрессию для России ежедневно растет.

Известно, что украинские атаки на российские НПЗ остановили почти 40% заводов, что вызвало серьезный дефицит бензина в России, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Офицер ВСУ ответил, что вдвое замедлило темпы продвижения россиян в сентябре

Какие потери России в войне по состоянию на 4 октября 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

личного состава – около 1114380 (+950) человек;

танков – 11226 (+1);

боевых бронированных машин – 23298 (+1);

артиллерийских систем – 33428 (+15);

РСЗО – 1515 (+1);

средства ПВО – 1222 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 66543 (+450);

крылатые ракеты – 3803 (+10);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 398 (+73);

специальная техника – 3971 (+1).

Потери России на 4 октября 2025 года / Фото Генштаб

Что известно о последних потерях врага?