"Минуснули" почти тысячу россиян и десятки единиц техники: потери оккупантов на 13 февраля
13 февраля, 07:39
"Минуснули" почти тысячу россиян и десятки единиц техники: потери оккупантов на 13 февраля

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • По состоянию на 13 февраля, российские войска потеряли около 1250950 человек за время полномасштабного вторжения.
  • Было уничтожено значительное количество техники, в частности 11667 танков и 24028 боевых бронированных машин.

Вражеские войска давят по всей линии фронта и не оставляют попыток захватить как можно больше украинских земель, несмотря на попытки дипломатов вести переговоры о завершении войны. Со своей стороны президент Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу, подчеркнув, что Украина точно не проиграет. Ведь потери россиян в противостоянии с Силами обороны – поразительны.

О новой партии оккупантов, которых ликвидировали украинские бойцы, а также о многочисленной уничтоженной технике врага говорится в официальной сводке Генштаба.

Какие потери россиян на 13 февраля?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

  • личного состава – около 1250950 (+800) человек;
  • танков – 11667 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24028 (+3);
  • артиллерийских систем – 37254 (+41);
  • РСЗВ – 1642 (+1);
  • средств ПВО – 1300 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 133392 (+1239);
  • крылатых ракет – 4286 (+16);
  • кораблей/катеров – (+0);
  • подводных лодок – (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78268 (127+);
  • специальной техники –4070 (+0).


Потери врага на 13 февраля / Инфографика Генштаба

К слову, высокопоставленный чиновник НАТО на днях подтвердил данные об огромных потерях россиян в войне против Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения потеряно около 1,3 миллионов военных, из них примерно 350 тысяч – погибшие.

Что известно о последних успешных поражениях вражеских целей?