"Минуснули" почти тысячу россиян и десятки единиц техники: потери оккупантов на 13 февраля

Вражеские войска давят по всей линии фронта и не оставляют попыток захватить как можно больше украинских земель, несмотря на попытки дипломатов вести переговоры о завершении войны. Со своей стороны президент Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу, подчеркнув, что Украина точно не проиграет. Ведь потери россиян в противостоянии с Силами обороны – поразительны.

О новой партии оккупантов, которых ликвидировали украинские бойцы, а также о многочисленной уничтоженной технике врага говорится в официальной сводке Генштаба.

Какие потери россиян на 13 февраля?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

личного состава – около 1250950 (+800) человек;

танков – 11667 (+5);

боевых бронированных машин – 24028 (+3);

артиллерийских систем – 37254 (+41);

РСЗВ – 1642 (+1);

средств ПВО – 1300 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 133392 (+1239);

крылатых ракет – 4286 (+16);

кораблей/катеров – (+0);

подводных лодок – (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 78268 (127+);

специальной техники –4070 (+0).



Потери врага на 13 февраля / Инфографика Генштаба

К слову, высокопоставленный чиновник НАТО на днях подтвердил данные об огромных потерях россиян в войне против Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения потеряно около 1,3 миллионов военных, из них примерно 350 тысяч – погибшие.

