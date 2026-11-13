"Минуснули" более 2 500 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 13 ноября
Россияне не прекращают попытки продвигаться на фронте, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам. Однако практически любые действия оккупантов обходятся им значительными потерями.
О новой партии ликвидированных российских солдат и их уничтоженной технике сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;
- танков – 12 472 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 731 (+11);
- артиллерийских систем – 52 322 (+44);
- РСЗО – 2 271 (+2);
- средств ПВО – 1 756 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160);
- наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469);
- специальной техники – 4 905 (+6);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Интересно, что с начала полномасштабного вторжения Россия зарегистрировала 11 335 смертей иностранцев и людей, родившихся за пределами страны. Погибшие были выходцами почти из 100 государств.
Ранее же в Госпогранслужбе поделились подробностями одной из успешных операций против врага. Бойцы бригады "Форпост" 12 ноября провели атаку на позиции российской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. В результате точных ударов уничтожили укрытия оккупантов и вражеское транспортное средство.