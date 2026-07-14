Например, недавно стало известно о двухэтапной спецоперации "Ашан", в ходе которой Силы обороны уничтожили в общей сложности 1180 единиц вражеской техники в глубоком тылу России. Это помогло значительно подорвать наступательные возможности противника.

Сколько российских солдат погибло с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 июля 2026 года Россия потеряла:

За первое полугодие 2026 года Силы обороны Украины поразили 697 целей на территории России с помощью средств Deep Strike, а также более 7 тысяч объектов – в рамках кампании Middle Strike. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, общие экономические убытки, нанесенные России, составляют не менее 6,1 миллиарда долларов.

Сырский отметил, что благодаря действиям украинских военных темпы наступления российской армии сократились более чем вдвое, а соотношение штурмовых действий Украины и России сейчас составляет примерно 40% к 60%.

В последнее время Украина целенаправленно проводит атаки на российские суда в Азовском море. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.

Только за ночь 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.