Например, недавно стало известно о двухэтапной спецоперации "Ашан", в ходе которой Силы обороны уничтожили в общей сложности 1180 единиц вражеской техники в глубоком тылу России. Это помогло значительно подорвать наступательные возможности противника.
Сколько российских солдат погибло с начала войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 июля 2026 года Россия потеряла:
За первое полугодие 2026 года Силы обороны Украины поразили 697 целей на территории России с помощью средств Deep Strike, а также более 7 тысяч объектов – в рамках кампании Middle Strike. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По его словам, общие экономические убытки, нанесенные России, составляют не менее 6,1 миллиарда долларов.
Сырский отметил, что благодаря действиям украинских военных темпы наступления российской армии сократились более чем вдвое, а соотношение штурмовых действий Украины и России сейчас составляет примерно 40% к 60%.
В последнее время Украина целенаправленно проводит атаки на российские суда в Азовском море. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.
Только за ночь 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.