Наприклад, нещодавно стало відомо про двоетапну спецоперацію "Ашан", у ході якої Сили оборони уразили загалом 1180 одиниць ворожої техніки у глибокому тилу Росії. Це допомогло значно підірвати наступальні можливості противника.

Скільки російських солдатів загинуло з початку війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 липня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб;

танків – 12 131 (+6);

бойових броньованих машин – 24 932 (+1);

артилерійських систем – 45 911 (+46);

РСЗВ – 1 931 (+2);

засоби ППО – 1 491 (+2);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 407 201 (+1 508);

крилаті ракети – 4 899 (+3);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 119 862 (+330);

спеціальна техніка – 4 416 (+4).

Втрати Росії у війні на 14 липня 2026 рік / Фото Генштаб

За перше півріччя 2026 року Сили оборони України уразили 697 цілей на території Росії за допомогою засобів Deep Strike, а ще понад 7 тисяч об'єктів – у межах кампанії Middle Strike. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, загальні економічні збитки, завдані Росії, становлять щонайменше 6,1 мільярда доларів.

Сирський зазначив, що завдяки діям українських військових темпи наступу російської армії скоротилися більш ніж удвічі, а співвідношення штурмових дій України та Росії зараз становить приблизно 40% до 60%.

Останнім часом Україна цілеспрямована атакує російські судна в Азовському морі. Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобах.

Лише за ніч 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири.