Минус 1 500 солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 2 августа

Процесс планомерного сокращения численности российской армии продолжается. Силы обороны ежедневно ведут работу по уничтожению врага и его техники. При этом за июль Силы обороны Украины уничтожили 42 860 оккупантов.

О очередной партии потерь России по состоянию на 2 августа сообщили в Генштабе ВСУ.

Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?

С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;

танков – 12 231 (+0);

боевых бронированных машин – 25 070 (+10);

артиллерийских систем – 47 196 (+69);

РСЗО – 1 988 (+8);

средств ПВО – 1 529 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 108 (+11);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);

крылатых ракет – 5 007 (+2);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);

специальной техники – 4 486 (+2).



Потери врага / Инфографика Генштаба

Отметим, что сообщения о потерях россиянами своих бойцов и дорогостоящей техники поступают ежедневно. Так, в ночь на 30 июля украинские разведчики поразили 3 важные военные цели оккупантов в Крыму и в Херсонской области.

В частности, под удар попали ЗРГК "Панцирь-С1", патрульный катер "Сарган" и наземная станция управления БПЛА "Форпост". По оценке ГУР, общая стоимость уничтоженных объектов превышает 20 миллионов долларов.

Кроме того, Силы обороны провели атаку на склад морских беспилотных катеров в Крыму, два стратегических железнодорожных моста, подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России в Севастополе, ремонтную базу, склад материально-технических средств и хранилище российских дронов.