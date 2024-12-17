Сколько танков потеряла Россия: в Британии показали спутниковые фото

Британская разведка в очередном обзоре ситуации на фронте подсчитала российские потери в технике. Аналитики выложили соответствующее сообщение в соцсети Х.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разведку Великобритании. Украина уничтожает не только непосредственно технику врага, но и то, что помогает оккупантам вести войну. Например, недавно уничтожили поезд с 40 цистернами горючего.

Смотрите также Россияне пытаются сжечь лица убитых солдат из КНДР, чтобы скрыть потери, – Зеленский

Как в Британии оценивают российские потери в технике

По словам аналитиков британского разведывательного агентства, Россия теряет все больше своей военной техники в Украине. С февраля 2022 года эта цифра составляет более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники.

Также разведчики показали спутниковые фото с трех баз хранения танков. Речь о городах Арсеньев (Приморский край), Буй (Костромская область) и Улан-Удэ (Бурятия).

Значительное сокращение бронетехники на базах хранения российских танков / Фото британская разведка

Из-за значительных потерь россияне достают со стратегических складов советскую технику. Конечно, она устарела и плохо обслуживалась. Но ее модернизируют, где это возможно, и отправляют на фронт.

На 17 декабря оккупанты потеряли 4 танка, а вот 16 и 15 декабря Генштаб сообщал о потере 12 танков.