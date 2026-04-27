Российская армия несет значительно большие потери на фронте по сравнению с украинской стороной. За последние месяцы ежемесячные потери России достигают десятков тысяч военных, в частности из-за активного применения дронов.

Преимущество Украины продолжает расти уже 4 месяца. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Clash Report.

Что сказал Стубб о потерях россиян?

Он отметил, что Россия за последние четыре месяца понесла вчетверо большие потери на фронте, чем Украина.

По его словам, в течение этого периода украинские силы ежемесячно ликвидировали или ранили от 30 до 35 тысяч российских военных. Он признал, что эти данные звучат жестко, однако подчеркнул, что они демонстрируют изменение ситуации на поле боя по сравнению с прошлым годом.

Также Стубб отметил, что значительная часть потерь российской армии связана с применением беспилотников. По оценке финского лидера, соотношение погибших составляет примерно один украинский военный к пяти российских.

Стоит отметить, что только за последние сутки россияне потеряли по меньшей мере 810 солдат. По данным Генштаба по состоянию на 27 апреля количество потерянного личного состава достигает около 1 326 460 человек.

Важно! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом отметил, что в России уровень безработицы достиг феноменального показателя, что вызвало беспокойство среди экономистов и Центробанка. Кроме того, из-за значительных потерь на фронте и постоянной скрытой мобилизации, Россия испытывает недостаток рабочей силы, что может привести к экономическому коллапсу.

Что известно о значительных потерях россиян в войне с Украиной?

Служба безопасности Украины провела успешную операцию против российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. В результате ударов были поражены три военных корабля, истребитель МиГ-31, а также корабль-разведчик, системы противовоздушной обороны и техника на аэродроме "Бельбек".

Кроме того, Силы обороны Украины 24 апреля и в ночь на 25 апреля нанесли серию атак по позициям оккупантов. В результате были уничтожены склады боеприпасов, пункты управления и живая сила противника.

Известно, что украинские военные провели высокоточную операцию в Донецке, где ликвидировали командный пункт спецназа ФСБ. Сообщается о значительных потерях среди российских сил на оккупированной территории Донецкой области, в частности среди офицерского состава. В общем ликвидировано 27 представителей спецподразделения, из которых 12 офицеров погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что по словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, Украина усилила свои позиции на фронте, существенно нивелировав численное преимущество российских войск благодаря активному использованию дронов. В то же время украинская ПВО перехватывает до 90% воздушных целей противника, а асимметричные удары по объектам российского ОПК ограничивают его способность продолжать боевые действия.