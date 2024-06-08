Минус танки, артиллерия, ПВО и более 1000 оккупантов: потери врага по состоянию на 8 июня

8 июня 2024, 07:19
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. В частности за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще более тысячи оккупантов.

Кроме этого, украинские воины подбили новые танки, артиллерийские системы, установку ПВО и другую вражескую технику.

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Потери России в войне против Украины

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 517 290 своих солдат.

Между тем за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 210 оккупантов.

Потери врага в технике

По подсчетам Генштаба, за минувшие сутки Россия потеряла на войне еще 9 танков, 9 ББМ, 36 артиллерийских системы, 1 ПВО, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 единиц спецтехники.

Зато с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:

  • танков – 7 843,
  • боевых бронированных машин – 15105,
  • артиллерийских систем – 13 533,
  • РСЗО – 1 095,
  • средств ПВО – 834,
  • самолетов – 357,
  • вертолетов – 326,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 945,
  • крылатых ракет – 2 277,
  • кораблей и катеров – 28,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 484,
  • специальной техники – 2 248.


Потери врага по состоянию на 8 июня / Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Кушпіт