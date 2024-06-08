Минус танки, артиллерия, ПВО и более 1000 оккупантов: потери врага по состоянию на 8 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. В частности за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще более тысячи оккупантов.
Кроме этого, украинские воины подбили новые танки, артиллерийские системы, установку ПВО и другую вражескую технику.
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Потери России в войне против Украины
В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 517 290 своих солдат.
Между тем за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 210 оккупантов.
Потери врага в технике
По подсчетам Генштаба, за минувшие сутки Россия потеряла на войне еще 9 танков, 9 ББМ, 36 артиллерийских системы, 1 ПВО, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 единиц спецтехники.
Зато с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:
- танков – 7 843,
- боевых бронированных машин – 15105,
- артиллерийских систем – 13 533,
- РСЗО – 1 095,
- средств ПВО – 834,
- самолетов – 357,
- вертолетов – 326,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 945,
- крылатых ракет – 2 277,
- кораблей и катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 484,
- специальной техники – 2 248.