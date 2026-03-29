Март может стать рекордным по потерям в России: Федоров назвал причины

Март 2026 года может установить антирекорд по количеству потерь российской армии. В Минобороны объясняют это тактикой врага, давлением дронов и запретом сдаваться в плен.

Потери россиян могут оказать существенное влияние на боеспособность окупантов в будущем. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Почему потери россиян в марте могут стать рекордными за все время войны?

Глава оборонного ведомства отмечает, что значительная часть потерь связана с активным применением украинских беспилотников. Часто российские военные оказываются под постоянным давлением дронов или в окружении, что существенно снижает их шансы на выживание.

Федоро отмечает, что ситуацию ухудшают решения российского военного руководства. В частности, речь идет о недостаточной подготовке личного состава, проблемы с эвакуацией раненых и запрет сдаваться в плен.

В то же время, как отметил министр, практика обмена пленными продолжается, и у военных есть шанс вернуться домой, однако Россия забирает у собственных солдат шанс на выживание. По оценкам, потери российской армии в марте могут превысить 30 000 убитых и раненых.

Также Федоров отметил, что дальнейший рост потерь может иметь серьезные последствия для боеспособности российских войск.

Достижение показателя в 50 000 уничтоженных окупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. О решениях, которые сделают это реальностью, расскажу отдельно,

– подчеркнул он.

