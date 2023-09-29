ПВО, 34 артсистемы и 340 оккупантов: свежие потери врага на 29 сентября

Украинские защитники продолжают эффективно очищать украинскую землю от российских захватчиков: общие потери противника в живой силе превышают 277 тысяч. Также враг теряет много своей техники и последние сутки – не исключение.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, 28 сентября, ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов. Поскольку бои продолжаются, окончательные потери врага еще уточняются.

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Потери врага по состоянию на 29 августа

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в живой силе по состоянию на утро 29 августа составили 277 660 солдат.

Также враг потерял десятки тысяч единиц различной техники: от танков, бронированных машин и артиллерийских систем до средств ПВО и другой спецтехники. Также на счету наших воинов есть самолеты, вертолеты, корабли и даже 1 подлодка Черноморского флота.

В общем враг потерял:

личного состава – 277 660 (+340) человек,

танков – 4 687 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 8 972 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 6 409 (+34) единицы,

РСЗО – 794 (+1) единицу,

средства ПВО – 536 (+1) единицу,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34) единицы,

крылатых ракет – 1 529 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,

подводных лодок – 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21) единиц,

специальной техники – 930 (+1) единица.

Потери врага по состоянию на 29 сентября / Инфографика Генштаба

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