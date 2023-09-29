ПВО, 34 артсистемы и 340 оккупантов: свежие потери врага на 29 сентября
Украинские защитники продолжают эффективно очищать украинскую землю от российских захватчиков: общие потери противника в живой силе превышают 277 тысяч. Также враг теряет много своей техники и последние сутки – не исключение.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, 28 сентября, ВСУ ликвидировали еще 340 оккупантов. Поскольку бои продолжаются, окончательные потери врага еще уточняются.
Смотрите также Расслабляться рано: эксперты рассказали, сколько еще танков осталось в России
Потери врага по состоянию на 29 августа
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в живой силе по состоянию на утро 29 августа составили 277 660 солдат.
Также враг потерял десятки тысяч единиц различной техники: от танков, бронированных машин и артиллерийских систем до средств ПВО и другой спецтехники. Также на счету наших воинов есть самолеты, вертолеты, корабли и даже 1 подлодка Черноморского флота.
В общем враг потерял:
- личного состава – 277 660 (+340) человек,
- танков – 4 687 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин – 8 972 (+10) единиц,
- артиллерийских систем – 6 409 (+34) единицы,
- РСЗО – 794 (+1) единицу,
- средства ПВО – 536 (+1) единицу,
- самолетов – 315 (+0) единиц,
- вертолетов – 316 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34) единицы,
- крылатых ракет – 1 529 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,
- подводных лодок – 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21) единиц,
- специальной техники – 930 (+1) единица.
Актуально о ситуации на фронте
- Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, российские войска пытались восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имели.
- ВСУ ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.