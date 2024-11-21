Почти 85% потерь российской армии приходятся на Кураховское направление, – ОСУВ "Хортица"

Кремль не выводит войска из Украины и продолжает вести боевые действия. На Кураховское направление, где захватчики не перестают наступать, приходятся почти 80 - 85% ежедневных потерь оккупантов.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Потери врага на Кураховском направлении

Согласно словам Волошина, враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении. Россия не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону,

– добавил он.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка по состоянию на утро 21 ноября оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.