Почти 85% потерь российской армии приходятся на Кураховское направление, – ОСУВ "Хортица"
Кремль не выводит войска из Украины и продолжает вести боевые действия. На Кураховское направление, где захватчики не перестают наступать, приходятся почти 80 - 85% ежедневных потерь оккупантов.
Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Потери врага на Кураховском направлении
Согласно словам Волошина, враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении. Россия не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.
Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону,
– добавил он.
Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка по состоянию на утро 21 ноября оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.