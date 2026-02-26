Далеко за тысячу ликвидированных оккупантов и сожженная техника: Генштаб назвал новые потери врага
- С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 1 263 850 личного состава, а также кучу военной техники.
- Украинские военные продолжают методическую кампанию по уничтожению оккупантов.
Вражеские войска неустанно пытаются штурмовать позиции Сил обороны. Россияне, по словам министра обороны Федорова, могут положить более полутора сотен солдат за захват одного квадратного киломентра Донетчины.
О новой партии ликвидированных оккупантов и общих боевых потерях страны-агрессора рассказали в Генштабе.
Какие потери понес враг по состоянию на 25 февраля?
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 263 850 (+1360) человек;
- танков – 11 704 (+3);
- боевых бронированных машин – 24091 (+0);
- артиллерийских систем – 37 614 (+25);
- РСЗВ – 1659 (+4);
- средств ПВО – 1 305 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 147 138 (+681);
- крылатых ракет – 4 347 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 064 (+93);
- специальной техники – 4 075 (+0).
Потери врага / Инфографика Генштаба
Кстати, украинские бойцы также имеют продвижение на Юге. Сырский сообщал, что удалось оттеснить россиян с около 400 квадратных километров земель на этом направлении. А также наши подразделения восстановили контроль над важными позициями вблизи Степногорска. Операция продолжается, однако уже удалось нарушить логистические маршруты противника, что существенно усложнило его наступательные действия.
Как Силы обороны бьют по военным объектам оккупантов?
Украинские силы обороны уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей стоимостью более 50 миллионов долларов вблизи населенных пунктов Кисличе и Тополиное в Донецкой области. Также был нанесен удар по нефтебазе во временно оккупированном Луганск, которую российские войска использовали для поставки топлива.
Бьют украинские силы и по тылу ворга. Так, 25 февраля беспилотники атаковали химическое предприятие ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России, в результате чего там вспыхнул пожар, сообщалось о возможных пострадавших.
Отдельно украинские военные нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных сил на временно захваченных территориях. Под поражение попали районы сосредоточения ракетного дивизиона, склады боеприпасов, логистический склад и пункт управления беспилотниками в Крыму, а также в Донецкой и Николаевской областях.