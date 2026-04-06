Сколько "отминусовано" оккупантов за сутки: потери России в войне на 6 апреля

На войне против Украины погибли или получили ранения более 1 300 000 российских оккупантов. Эта цифра ежедневно продолжает неуклонно расти.

Только за март этого года было ликвидировано или тяжело более 35 тысяч захватчиков. Среди них 33 988 российских военных обезврежены благодаря дроновым атакам, а еще 1 363 оккупантов Россия потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 304 490 (940) человек;

танков – 11 841 (+2);

боевых бронированных машин – 24 360 (+10);

артиллерийских систем – 39 497 (+58);

РСЗО – 1 719 (+0);

средства ПВО – 1338 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953);

крылатые ракеты – 4 517 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259);

специальная техника – 4112 (+0).

Потери оккупантов на войне на 6 апреле 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о потерях России в войне против Украины?