Сколько "отминусовано" оккупантов за сутки: потери России в войне на 6 апреля
- С начала вторжения Россия потеряла около 1 304 490 личного состава и значительное количество военной техники.
- За март было ликвидировано или ранено более 35 тысяч российских военных, значительная часть из которых благодаря дроновым атакам.
На войне против Украины погибли или получили ранения более 1 300 000 российских оккупантов. Эта цифра ежедневно продолжает неуклонно расти.
Только за март этого года было ликвидировано или тяжело более 35 тысяч захватчиков. Среди них 33 988 российских военных обезврежены благодаря дроновым атакам, а еще 1 363 оккупантов Россия потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.
Сколько российских оккупантов ликвидировано за время войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 304 490 (940) человек;
- танков – 11 841 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 360 (+10);
- артиллерийских систем – 39 497 (+58);
- РСЗО – 1 719 (+0);
- средства ПВО – 1338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953);
- крылатые ракеты – 4 517 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259);
- специальная техника – 4112 (+0).
Потери оккупантов на войне на 6 апреле 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о потерях России в войне против Украины?
На начало апреля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали почти 20 тысяч российских солдат в возрасте до 25 лет за время полномасштабного вторжения страны-агрессора.
Представитель 66-й бригады Василий Денисюк рассказал, что на Лиманском направлении россияне подтягивают пехоту ближе к фронту и готовятся к более активным атакам с появлением зелени. Но ВСУ уничтожают их еще на подходах – дронами, артиллерией и пехотой, не давая собраться для штурмов. По его словам, из-за этого численное преимущество россиян не работает: до передовой доходит лишь часть сил, иногда даже не полный взвод. Враг несет потери еще во время выдвижения и вынужден переходить к большим, но более сложным механизированным атакам.
Журналист Денис Казанский сообщил, что ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Николая Шарапова – автора и модератора канала "Велес тихонько пишет". Шарапов активно распространял кремлевскую пропаганду и поддерживал войну против Украины, а также сам воевал на стороне оккупантов. В России его называли разведчиком, спецназовцем и писателем, который издал книгу о войне "СВОими глазами".