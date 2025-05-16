16 мая, 07:30
Ликвидировано еще 1100 оккупантов и сотни единиц техники: потери россиян на 16 мая
Основні тези
- Украинские силы ликвидировали 1100 российских окупантов и уничтожили значительное количество техники за последние сутки.
- Общие потери России составляют около 971690 человек, 10825 танков, 22546 боевых бронированных машин и 27908 артиллерийских систем.
Украинские воины ежедневно заставляют врага жалеть об агрессии. Потери России в войне против Украины уже превысили 970 тысяч оккупантов погибшими и ранеными.
Так, 15 мая ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов возле Липцов, когда враг пытался вернуть утраченные позиции. Бригада "Хартия" вместе с другими подразделениями ВСУ ранее освободила более 200 гектаров лесного массива, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике, передает 24 Канал.
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Потери России на 16 мая
По состоянию на 16 мая 2025 года потери врага составляют:
- личного состава – около 971690 (+1100) человек,
- танков – 10825 (+13),
- боевых бронированных машин – 22546 (+32),
- артиллерийских систем – 27908 (+36),
- РСЗО – 1385 (+1),
- средства ПВО – 1167 (+1),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123),
- крылатые ракеты – 3197 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166),
- специальная техника – 3892 (+0)
Потери России на 16 мая 2025 год / Фото Генштаб