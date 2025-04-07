ВСУ подсчитали, сколько Россия теряет солдат за каждый квадратный километр украинской земли

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла более 925 тысяч военных. Как оказалось, только за захват одного квадратного километра Россия теряет много солдат и техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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ВСУ подсчитали потери России

В ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает российская армия за каждый квадратный километр украинской земли. Так, военные за основу расчетов взяли потери врага за первые 3 месяца 2025 года на Восточном направлении в зоне ответственности "Хортицы".

Как оказалось, в среднем, Россия тратит на захват 1 квадратного километра украинских территорий 146 военных, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.

Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля,

– отметили в ОСГВ "Хортица".



Потери России в войне / Инфографика ОСГВ "Хортица"

Там также добавили, что только в период с 31 марта по 7 апреля в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" России нанесли следующие потери:

личного состава – 7 327;

плен – 38;

танков – 65;

боевых бронемашин – 128;

реактивных систем залпового огня – 6;

тяжелых огнеметных систем – 1;

пушек и минометов – 223;

противотанковых средств – 8;

средства РЭБ – 24;

средства ПВО – 1;

автомобильной техники – 360;

специальной техники – 370;

пунктов управления БпЛА – 117;

укрытий – 1 025;

складов боеприпасов – 50;

склады ГСМ – 16.

К слову, Силы беспилотных систем за 12 часов поразили 3 российских ЗРК "Бук". В сети также опубликовали эффектные кадры уничтожения вражеской техники.