Отработали филигранно: бойцы ССО уничтожили на Авдеевском направлении наблюдательный пункт оккупантов
Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт противника и вражеских наблюдателей. ССО поразило вражеский пункт ударным БпЛА.
Об этом Силы специальных операций сообщили в среду, 20 марта, в своем телеграм-канале. Кроме этого они опубликовали кадры своей работы.
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Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян
В Силах специальных операций рассказали, что во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника.
После того, как подтвердили наличие российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.
В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника,
– отметили в ССО. отмечает пресс-служба.
ССО уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Палантин" с помощью HIMARS
- В ССО рассказали, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы разведывательных беспилотных авиационных комплексов 3 отдельного полка обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин".
- Военные отметили, что комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавлял имеющиеся системы связи Сил обороны на этом направлении.
- В конце концов в ССО заявили, что в результате огневого поражения вражеская цель была уничтожена.