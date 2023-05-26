Бой длился 10 часов: украинские воины отразили штурм россиян, несмотря на химическую атаку
Источник:ГПСУ
Бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении. Сражение длилось более 10 часов.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Оккупанты в очередной раз понесли потери.
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Бой длился 10 часов
Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм россиян на Авдеевском направлении.
Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Далее оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку,
– рассказали в ГПСУ.
Бой длился около 10 часов. За это время украинские защитники уничтожили:
- 30 захватчиков,
- 2 танка,
- боевую машину пехоты,
- бронетранспортер.
Бойцы отбили штурм оккупантов / Фото ГНСУ
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Общие потери врага
С начала полномасштабного вторжения Россия несет огромные потери. По состоянию на утро 26 мая оккупационная армия потеряла почти 206 тысяч своих военных.
Однако российские захватчики несут колоссальные потери не только в живой силе. У врага также стало гораздо меньше техники. Более чем за год в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем.
Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше, а еще почти на 20 судов. Самой дорогой потерей россиян с 24 февраля 2022 года остается крейсер "Москва". Украинские защитники испепелили:
- танков – 3796;
- боевых бронированных машин – 7435;
- артиллерийских систем – 3384;
- РСЗО – 570;
- средств ПВО – 328;
- самолетов – 310;
- вертолетов – 296;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910;
- крылатых ракет – 1015;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6161;
- специальной техники – 446.