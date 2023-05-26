Бой длился 10 часов: украинские воины отразили штурм россиян, несмотря на химическую атаку

Бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении. Сражение длилось более 10 часов.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Оккупанты в очередной раз понесли потери.

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Бой длился 10 часов

Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм россиян на Авдеевском направлении.

Штурму украинских позиций предшествовал артиллерийский обстрел. Боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников. Далее оккупанты при поддержке танков и броневиков пошли в атаку,

– рассказали в ГПСУ.

Бой длился около 10 часов. За это время украинские защитники уничтожили:

30 захватчиков,

2 танка,

боевую машину пехоты,

бронетранспортер.



Бойцы отбили штурм оккупантов / Фото ГНСУ

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Общие потери врага

С начала полномасштабного вторжения Россия несет огромные потери. По состоянию на утро 26 мая оккупационная армия потеряла почти 206 тысяч своих военных.

Однако российские захватчики несут колоссальные потери не только в живой силе. У врага также стало гораздо меньше техники. Более чем за год в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем.

Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше, а еще почти на 20 судов. Самой дорогой потерей россиян с 24 февраля 2022 года остается крейсер "Москва". Украинские защитники испепелили: