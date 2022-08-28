Успеха не имел, не отошел, – Генштаб показал историю одного российского танка

Оккупанты с самого начала войны стремительно теряют свою технику. В Генштабе ВСУ показали мощное видео уничтожение одного из российских танков.

По словам защитников, в танке находился вражеский десант. Наши бойцы поджарили захватчиков точным выстрелом.

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Защитники искусно уничтожили вражеский танк

В Генштабе ВСУ показали видео филигранного уничтожения танка российских оккупантов.

Очень короткая история о судьбе одного российского танка с десантом – успеха не имел, не отошел,

– говорится в подписи к ролику.

Заметим, что этот танк был одним из 1939, которые наши бойцы испепелили с начала полномасштабной войны. Кроме этого, захватчики потеряли и кучу другой техники, в частности:

4254 боевые бронированные машины,

1045 артиллерийских систем,

274 реактивные системы залпового огня,

148 средств ПВО,

234 самолета,

202 вертолета,

836 БпЛА оперативно-тактического уровня,

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3165 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц специальной техники.

Также ВСУ уже ликвидировали около 46,5 тысячи оккупантов. Однако заметим, что эти данные – приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому, по всей вероятности, захватническая российская армия могла потерять гораздо больше.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожили танк:

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