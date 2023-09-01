ВСУ мощно ударили по складам оружия и техники окупантов в Донецкой области: горячее видео "хлопка"
Источник:Стратком ВСУ
Силы обороны продолжают наносить оккупантам огромные потери. В частности, наши воины ударили по вражеским складам Донецкой области.
Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ 1 сентября. Атака произошла около 9:00.
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Украинские военные ударили по составам россиян в Донецкой области
Вооруженные силы Украины 1 сентября нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов противника, расположенных в Доломитном Донецкой области.
Около 9:00 ВСУ нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов окупантов в поселке Доломитное в Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Также защитники обнародовали видео своей мощной атаки.
Смотрите видео, как ВСУ ударили по вражеским слогам
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Потери России в войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 сентября она потеряла уже 263 490 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные не окончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.
Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили:
- танков – 4459 (+23 в сутки 31 августа),
- боевых бронированных машин – 8613 (+9),
- артиллерийских систем – 5530 (+23),
- РСЗО – 735 (+1),
- средств ПВО – 500 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),
- крылатых ракет – 1445 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33),
- специальной техники – 831 (+1).