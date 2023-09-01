ВСУ мощно ударили по складам оружия и техники окупантов в Донецкой области: горячее видео "хлопка"

Силы обороны продолжают наносить оккупантам огромные потери. В частности, наши воины ударили по вражеским складам Донецкой области.

Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ 1 сентября. Атака произошла около 9:00.

Будет интересно Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

Украинские военные ударили по составам россиян в Донецкой области

Вооруженные силы Украины 1 сентября нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов противника, расположенных в Доломитном Донецкой области.

Около 9:00 ВСУ нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов окупантов в поселке Доломитное в Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Также защитники обнародовали видео своей мощной атаки.

Смотрите видео, как ВСУ ударили по вражеским слогам

Стоит прочесть Это украинская разработка, – Стерненко показал кадры поражения Ил-76 в Пскове

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 1 сентября она потеряла уже 263 490 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные не окончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили: