За неделю Россия потеряла в Украине десять тысяч военных
19 мая 2024, 15:51Читати новину українською
Российские захватчики до сих пор продолжают войну на украинской территории. Стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 12 по 19 мая.
В частности, ВСУ “отминусовали” 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет. Об этом в своем телеграмме сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.
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Потери врага
Известно, что около 10 000 человек личного состава потерял противник за неделю.
Кроме этого, за период с 12 по 19 мая украинские воины поразили 1333 единицы вооружения и военной техники врага. В частности:
- 122 танка
- 255 боевых бронированных машин
- 215 артиллерийских систем
- 8 РСЗО
- 6 установок ПВО
- 432 единицы автотехники
- 35 единиц спецтехники
Потери противника / Инфографика Александра Павлюка
"Минус" вражеский тральщик: что известно
- Военно-морские силы Украины в воскресенье, 19 мая, сообщили о уничтожении российского морского тральщика "Ковровец". В этом году ему должно было бы исполниться 50 лет. Однако он так и не дожил до своего "дня рождения".
- Отметим, что главной задачей этого корабля является проведение судов, разведывательное и контрольное траление, прокладка коридоров на минных полях и тому подобное.
- Тральщик "Ковровец" относится к проекту 266-М. Модификация проекта 266 разработана через два года после создания предшественников.
- Известно, что этот корабль стал частью Черноморского флота в декабре 1974 года. Тогда он назывался "Наводчик". Россияне несколько раз меняли его название. В частности, уже с 1982 года он назывался "Курский комсомолец", а после распада Советского Союза он вернул свое первоначальное название. Однако в июле 1999 года оккупанты придумали новое, уже третье и последнее, название для своего тральщика – "Ковровец".